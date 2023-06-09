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С августа работникам бюджетной сферы повысят зарплату на 10%

С августа работникам бюджетной сферы повысят зарплату на 10%

09.06.2023 | 22:03
Обеспечить роста доходов жителей – одна из ключевых задач власти – то, с чего начал расширенное совещание Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Экономические показатели за первые пять месяцев этого года свидетельствуют: растет объем производства в сельском хозяйстве, промышленности, увеличивается оборот розничной торговли и количество платных услуг. По итогам первого квартала уровень доходов жителей республики в номинальном выражении вырос примерно на 14 процентов. По поручению Главы Кабардино-Балкарии кабинет министров нашел возможность с августа увеличить зарплату бюджетникам на 10%. Повышение коснется тех, кто получает деньги из республиканской казны – свыше 40-ка тысяч человек. Это пожарные и спасатели, работники образования и здравоохранения, культуры, спорта, ветеринарии, МФЦ, представители государственной и муниципальной службы. На категории госслужащих Казбек Коков остановился отдельно. На совещании также обсудили реализацию нацпроектов. По итогам пяти месяцев республика занимает второе место в стране с уровнем достижения показателей почти сто процентов.   https://t.me/vestikbr
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