С августа работникам бюджетной сферы повысят зарплату на 10%

Обеспечить роста доходов жителей – одна из ключевых задач власти – то, с чего начал расширенное совещание Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Экономические показатели за первые пять месяцев этого года свидетельствуют: растет объем производства в сельском хозяйстве, промышленности, увеличивается оборот розничной торговли и количество платных услуг. По итогам первого квартала уровень доходов жителей республики в номинальном выражении вырос примерно на 14 процентов.
По поручению Главы Кабардино-Балкарии кабинет министров нашел возможность с августа увеличить зарплату бюджетникам на 10%. Повышение коснется тех, кто получает деньги из республиканской казны – свыше 40-ка тысяч человек.
Это пожарные и спасатели, работники образования и здравоохранения, культуры, спорта, ветеринарии, МФЦ, представители государственной и муниципальной службы. На категории госслужащих Казбек Коков остановился отдельно.
На совещании также обсудили реализацию нацпроектов. По итогам пяти месяцев республика занимает второе место в стране с уровнем достижения показателей почти сто процентов.
https://t.me/vestikbr