С апреля перевод работников старше 65 лет на удалёнку становится рекомендательным, а не обязательным





Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение связано с тем, что заболеваемость коронавирусом в России устойчиво снижается… Сегодня в стране больше семи миллионов работающих пенсионеров, рассказали в ПФР. Однако люди старше 65 лет находятся в зоне риска по ковиду и переносят эту болезнь особенно тяжело. А потому ранее в сложной эпид_обстановке работодатели обязаны были перевести таких сотрудников на удалёнку с сохранением зарплаты или отправить на больничный, который напрямую оплачивал Фонд социального страхования. Со следующего месяца за трудящимися пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость, однако решение об этом работодатели станут принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом.