С 8 июля открываются прямые авиарейсы из Нальчика в Ереван

С 8 июля Нальчик открывает прямое авиасообщение со столицей Армении. Рейсы будут выполнять «Уральские авиалинии» на воздушных судах Airbus A320 по четвергам. Время вылета из Нальчика — 16:15, в обратном направлении – в 19:10. Полет займет всего лишь час. Первый борт отправится уже 8 июля. Напомню, на сегодня эта авиакомпания также обслуживает рейсы из Таджикистана в Нальчик: из Душанбе – по вторникам, Куляба – по средам, Худжанда – по четвергам.