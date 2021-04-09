С 25 апреля поезда из Нальчика в Москву будут отправляться ежедневно





На железнодорожной станции «Нальчик» готовятся отправлять поезда в Москву ежедневно. Такой график начнет действовать с 25-го апреля. В республиканском Минтрансе сообщили, что в прошлом году из-за активности коронавируса пассажиропоток резко сократился, и поезда дальнего следования стали курсировать через день-два, а то и раз в четверо суток. Теперь ситуация изменилась: состав в столицу страны будет ходить каждый день в 19:04. Что касается пригородного сообщения, то отправиться на Ставрополье со станций «Муртазово», «Котляревская» и «Прохладная» можно будет на электропоезде «Ласточка» с третьего мая. В утренние часы он поедет из Владикавказа в Туапсе – через Кабардино-Балкарию.