С 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений

Закон об этом подписал президент.
Участником может стать любой желающий. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом – в России их сейчас около 40 – и отчислять туда сберегательные взносы.
На этот же счет можно перевести накопительную часть будущей пенсии. Благодаря финансовым инструментам с невысоким риском деньги станут постепенно прирастать. К тому же в первые три года действия программы государство будет субсидировать выплаты.
В итоге через 15 лет или при достижении возраста 60-ти лет для мужчин или 55 лет для женщин можно будет пользоваться накопленными средствами. Предложат выбрать как пожизненную выплату, так и на определенный срок, но не меньше 10-ти лет.
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