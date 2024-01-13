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С 2024 года в России увеличили возраст тех, кто подлежит призыву в армию

С 2024 года в России увеличили возраст тех, кто подлежит призыву в армию

13.01.2024 | 11:31
С нового года в России увеличили предельный возраст тех, кто подлежит призыву в армию. Раньше это было 27 лет. Теперь на три года больше. Нововведение воплотят в жизнь уже ближайшей весной, сообщили в республиканском военкомате. Прийти в комиссариат по повестке должны будут мужчины от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе. Весенний призыв продлится с первого апреля по 15 июля. Задание прошлого года военкомат выполнил в полном объёме. На успех рассчитывают и в наступившем. Одновременно продолжается набор желающих служить по контракту. Для этого работает специальный пункт в Нальчике. Можно записаться также в районных и городских военкоматах.   https://t.me/vestikbr
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