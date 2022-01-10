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С 2022 года в России стартует новый грант на развитие агротуризма

С 2022 года в России стартует новый грант на развитие агротуризма

10.01.2022 | 15:56
Изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства утвердило Правительство страны. Предполагается, что поддержку будут оказывать на условиях софинансирования с регионами. Максимальный размер финансовой помощи – 10 миллион рублей. Проекты по развитию сельского туризма могут включать в себя строительство или ремонт помещений для приёма отдыхающих, благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря. В этом году эти цели из федерального бюджета будет направлено 300 миллионов рублей. Отбирать проекты станут в федеральном Минсельхозе. В ведомстве отмечают, новая мера поддержки положительно скажется на занятости жителей на селе, и поможет развитию экономики регионов.
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