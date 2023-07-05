С 2019 года реконструировали 54 объекта питьевого водоснабжения

Кабардино-Балкария – лидер среди регионов Северного Кавказа по числу объектов, которые возвели по проекту «Чистая вода». Об этом свидетельствуют данные федерального министерства строительства и ЖКХ.
С 19 года – за время действия проекта «Чистая вода» - в республике построили, реконструировали и ввели в эксплуатацию 54 объекта питьевого водоснабжения.
Предполагается, что в нынешнем году заработают еще 12. Из них семь уже создали, сейчас оформляют разрешительные документы. На этапе реализации – еще пять проектов – в Тереке, Лечинкае, Верхнем Куркужине, Нартане и Втором Лескене.
Благодаря совместным усилиям, уровень обеспеченности водой жителей городов Кабардино-Балкарии превышает 93 процента. Целевой показатель в целом по стране – к 24 году достичь девяносто_пяти_процентного охвата городских жителей.
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