С 20 по 22 мая в Нальчике по улице Идарова ограничат движение транспорта





С завтрашнего дня в Нальчике на железнодорожном переезде по улице Идарова ограничат движение транспорта. Такой режим будет действовать с половины десятого вечера до шести утра, сообщили в республиканском Минтрансе. Связано это с ремонтом на переезде, в частности, там заменят заградительные устройства. Продлятся работы три дня – с 20 по 22 мая. И все эти дни в ночное время движение станут ограничивать, то есть частично перекроют проезд на участке по улице Идарова. Действия согласовали представители Минтранса и РЖД. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в этих местах. И, в связи с ремонтом, им следует быть особенно осторожными.