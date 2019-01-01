С 20-го года работу региональных управлений МЧС будут строить по-новому — 2019.10.17





О предстоящей реорганизации сегодня рассказал журналистам начальник «чрезвычайного ведомства» Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин. Пресс-конференцию провели в Нальчике. Организационно-штатную структуру меняют, чтобы улучшить систему управления, оптимизировать работу подразделений и в конечном итоге – повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. Михаил Надёжин сообщил, что сегодня в структуре регионального главка МЧС – пять подразделений. У каждого – своя бухгалтерия, кадровая и юридическая службы. Новая схема организации работы позволит избежать повторения функций.

Михаил Надёжин также сообщил, что планируется увеличение численности штата управления на 133 человека. Они будут выполнять новые задачи, возложенные на спасателей в следующем году, в частности, осуществлять надзор за зданиями, которые строят и впервые вводят в эксплуатацию. Добавлю, что новую организационную структуру регионального главка МЧС в этом году апробировали сразу в нескольких субъектах страны.