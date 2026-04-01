С 15 апреля стартует прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

01.04.2026 | 09:30
С 15 апреля стартует прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Попробовать свои силы могут граждане России, имеющие среднее профессиональное или высшее образование – библиотекари, художники, музыканты, театральные и другие деятели искусства. Отбор претендентов на единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей продлится по 15 июля. Поддержка предназначена для тех, кто станет трудиться в сельской местности или в городах, где проживают меньше 50 тысяч человек. «Земский работник культуры» – федеральная программа, которая действует в России с 1 января 2025 года. Подробности подачи заявок и участия в проекте можно узнать на сайте министерства культуры Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
