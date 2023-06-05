С 10-го по 12-е июня жителей КБР ждут выходные

В честь Дня России, который отмечается 12-го июня, россиян ждут длинные выходные. Об этом напомнили в Роструде. Так как в нынешнем году праздник выпадает на понедельник, отдыхать мы будем три дня подряд: с 10-го по 12-е. И следующая рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня, и продлится четыре дня. В Роструде также напоминают, что если работодатель привлекает сотрудников к работе в выходной, то необходимо получить от него письменное согласие. При этом уменьшать размер оплаты из-за праздников работодатели не могут. Следующие длинные выходные для россиян ожидаются только в ноябре - с 4 по 6-е в честь Дня народного единства.