С 1 января жильцы новостроек в КБР станут платить взносы за капремонт

03.01.2024 | 16:03
С нового года жильцы новостроек в Кабардино-Балкарии станут платить взносы за капремонт, сообщили в региональном операторе. Раньше действовали так называемые «коммунальные каникулы» в течение пяти лет после того, как дом ввели в эксплуатацию, жильцы за капремонт не платили. Теперь ситуация изменилась. С января 2024-го изменился тариф на капитальный ремонт многоэтажек. Пояснения также дали в Фонде. По итогам 2023-го республиканский Фонд показал высокую эффективность работы: он – на пятом месте в федеральном рейтинге регоператоров. В прошлом году капитально отремонтировали больше 90 многоэтажек и заменили свыше полусотни лифтов. Мустафир Кулиев добавил: до конца нынешнего года в многоквартирных домах Кабардино-Балкарии должны поменять все подъемники, которые в этом нуждаются.   https://t.me/vestikbr
