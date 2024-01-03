С 1 января жильцы новостроек в КБР станут платить взносы за капремонт

С нового года жильцы новостроек в Кабардино-Балкарии станут платить взносы за капремонт, сообщили в региональном операторе.
Раньше действовали так называемые «коммунальные каникулы» в течение пяти лет после того, как дом ввели в эксплуатацию, жильцы за капремонт не платили. Теперь ситуация изменилась.
С января 2024-го изменился тариф на капитальный ремонт многоэтажек. Пояснения также дали в Фонде.
По итогам 2023-го республиканский Фонд показал высокую эффективность работы: он – на пятом месте в федеральном рейтинге регоператоров. В прошлом году капитально отремонтировали больше 90 многоэтажек и заменили свыше полусотни лифтов. Мустафир Кулиев добавил: до конца нынешнего года в многоквартирных домах Кабардино-Балкарии должны поменять все подъемники, которые в этом нуждаются.
