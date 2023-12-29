С 1 января во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма «Холоп 2»

В истории об исправлении человека снялись звезды первой части и не только.
По сюжету наглая и избалованная Катя творит что захочет, ей все сходит с рук. Однако Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком после путешествия в «прошлое», чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит представительница «золотой молодежи».
Вместе с чудо-психологом они будут перевоспитывать дочь чиновницы в прилежную леди. Время действия – 1812 год, эпоха Отечественной войны с французами. В ролях – Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Павел Деревянко…
Как развернутся события узнаем уже совсем скоро. А завтра в 22:40 на нашем телеканале смотрим первую часть комедии «Холоп». Вспомним, как все начиналось!
https://t.me/vestikbr