С 1 января во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма «Холоп 2»

29.12.2023 | 10:10
В истории об исправлении человека снялись звезды первой части и не только. По сюжету наглая и избалованная Катя творит что захочет, ей все сходит с рук. Однако Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком после путешествия в «прошлое», чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит представительница «золотой молодежи». Вместе с чудо-психологом они будут перевоспитывать дочь чиновницы в прилежную леди. Время действия – 1812 год, эпоха Отечественной войны с французами. В ролях – Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Павел Деревянко… Как развернутся события узнаем уже совсем скоро. А завтра в 22:40 на нашем телеканале смотрим первую часть комедии «Холоп». Вспомним, как все начиналось!   https://t.me/vestikbr
