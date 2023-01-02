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С 1 января в России вводится единый налоговый платеж

С 1 января в России вводится единый налоговый платеж

02.01.2023 | 16:30
Единый налоговый платеж начал действовать в России с первого января 23-го года. Он включает все налоги, взносы, пени, штрафы и проценты. Отныне человек сможет вносить средства в свой налоговый кошелек, а дальше ФНС автоматически распределит их по обязательным платежам. В первую очередь деньги направят на погашение недоимок по хронологии их возникновения. Далее - на налоги с текущим сроком уплаты. Все это должно упростить систему отчислений в ФНС. Сотрудники службы говорят, что главная цель нового порядка - упростить уплату налогов, не меняя порядок их расчета, и свести к минимуму возможные ошибки. Единый налоговый счет позволит избежать ситуаций, когда у плательщика могла быть одновременно переплата и недоимка по разным видам налогов. Ускорится и процесс возврата переплаты. Уменьшается и время снятия блокировки со счета после погашения задолженности, отмечают специалисты.   https://t.me/vestikbr
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