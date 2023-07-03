С 1 сентября в КБР вступит в силу закон о маркировке сельхозживотных

Начнет он действовать не ранее 1 марта 24 года.
По проекту весь крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов, а также животных из приютов и культурно-зрелищных учреждений будут маркировать индивидуально. Свиньи, овцы, козы, куры, индейки и утки, а также пчелы подлежат групповому маркированию и учету.
Поправки в закон «О ветеринарии» делают учёт сельхозживотных обязательным как для крупных предприятий, так и для личных подсобных хозяйств, а также граждан. Процесс будет для его хозяина бесплатным, а средство маркировки может быть в виде пластмассовой бирки, подкожного микрочипа, болюса, кольца или ошейника.
По мнению экспертов, внедрение идентификации животных позволит привести в порядок статистику сельскохозяйственного поголовья и усилить контроль безопасности продовольственного сырья.
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