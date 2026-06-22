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С 1 сентября платная медпомощь станет доступнее

С 1 сентября платная медпомощь станет доступнее

22.06.2026 | 13:10
С 1 сентября в России изменится порядок предоставления платной медицинской помощи. Правила опубликовали в профильном федеральном ведомстве. Одно из ключевых нововведений – возможность оформить договор с медорганизацией удаленно. Сделать это можно будет в тех случаях, когда у исполнителя есть сайт или мобильное приложение. Также медицинские организации при оказании платных услуг должны выполнять требования по передаче данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменения затронут и содержание договора. Если услуга оказывается анонимно, пациенту больше не потребуется предоставлять свои паспортные данные. Кроме того, в договоре нужно указывать сроки оказания услуг. Ранее в нем требовалось прописывать только условия и сроки ожидания.   https://t.me/vestikbr
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