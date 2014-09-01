С 1 сентября кураторы групп колледжей КБР начнут получать доплаты в 5000 рублей


С первого сентября больше 300 кураторов групп колледжей Кабардино-Балкарии начнут получать доплаты в 5000 тысяч рублей.
Это ежемесячное денежное вознаграждение. Мера призвана повысить эффективность воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования. Напомню, соответствующее постановление правительства КБР подписано ровно неделю назад. А само предложение доплачивать кураторам так же, как и школьным классным руководителям, прозвучало весной в Послании президента страны к Федеральному Собранию.

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