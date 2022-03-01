С 1 марта в России вступают в силу несколько законодательных и административных изменений

Сегодня в стране вступили в силу сразу несколько законодательных и административных изменений. Касаются они самых разнообразных сфер жизни. Поменялся порядок получения медицинских справок для водителей. Тем, кто до этого был лишен прав за пьянство, придется сдавать анализы на наличие психотропных веществ и регулярное употребление алкоголя. В Трудовом кодексе закрепили основные принципы обеспечения безопасных условий труда и право работника на получение информации о возможных опасностях на производстве. А вот работодателям, у которых в подчинении больше ста человек, теперь установлена квота для трудоустройства инвалидов: от двух до четырех процентов от численности специалистов. С марта врачи должны будут указывать на рецепте срок его действия и степень срочности. При этом аптеки не будут выдавать препараты по документам с истекшим сроком. И еще. С сегодняшнего дня свидетельства о рождении и смерти формируются в электронном виде в обязательном порядке, а не по желанию граждан.