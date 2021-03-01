С 1 марта 2021 года вступают нововведения

Сегодня первый день нового месяца, а значит, в силу вступают новые правовые нормы. В первую очередь, беззаявительный порядок предоставления детских пособий возвращается к доковидному прошлому.

Для продления выплат нужно снова подавать заявление самим. 31 марта завершается срок действия ещё нескольких мер поддержки россиян, которые были введены на период пандемии. Прекратит свое действие временный порядок регистрации безработных и выплаты пособий. Также истекает срок обращения за единовременными выплатами по 5 000 рублей на детей до 8 лет. А банки и микрофинансовые организации смогут отказаться от кредитных каникул заемщикам. А портал Госуслуги в этом месяце ждёт глобальное обновление. Сюда переведут 20 самых популярных услуг. К концу года их будет уже более 100. Еще одно новшество этого месяца – на придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза.