С 1 июня стартует прием заявлений на семейную выплату

10.04.2026 | 08:40
Заявления на семейную выплату начнут принимать с 1 июня. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Сделать это можно будет через портал госуслуг, в МФЦ или клиентском офисе Соцфонда. В большинстве случаев гражданам не придется собирать документы. Специалисты могут попросить донести лишь отдельные справки, например, из образовательного учреждения, где обучается ребенок. Право на семейную выплату получают родители, которые воспитывают двух и более детей. Кроме того, совместный доход супругов не должен превышать полтора регионального прожиточного минимума, и за них работодатели отчисляли налог на доходы физических лиц. Выплата – это возвращение в семейный бюджет части уплаченного НДФЛ. По окончании года он пересчитывается в размере 6%, и в следующем году разница возвращается плательщикам. Именно поэтому в 26-м можно обратиться за средствами за 2025-й. Не могут рассчитывать на семейную выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных трудовых доходов. Также право на выплату утрачивается, если есть задолженность по алиментам и, если кто-то из супругов лишен родительских прав. В остальных случаях претендовать на возврат средств могут оба родителя.   https://t.me/vestikbr
