С 1 июля в России стартует углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом


Сегодня в России запускают диспансеризацию для людей, которые переболели коронавирусом. Обследование должно обнаружить постковидный синдром, если он есть, и другие неблагоприятные последствия заражения. Диспансеризация касается работающих граждан старше 18-ти лет. К тому же врачи будут использовать сведения из сводной региональной базы. Там собраны данные о тех, кто перенес недуг, и о степени тяжести болезни. Переболевших станут оповещать о диспансеризации по СМС, телефону, электронной почте и на сайте госуслуг. Обследование организуют в поликлиниках по месту жительства. К слову, граждане и сами могут туда обратиться, чтобы получить комплекс медицинских услуг. «Это проведение пульсоксиметрии, это проведение спирографии на выявление признаков сердечной недостаточности и также изменение крови, который показывает склонность к тромбообразованию. Если по результатам первого этапа диспансеризации вышеуказанные обследования выявляют признаки сердечной недостаточности, то на втором этапе включаются ультрозвукововые исследования сердечнососудистой системы, сердца и сосудов и компьютерная томография.»- рассказал заместитель министра здравоохранения КБР Заурбек Батыров. В первую очередь на углубленное обследование пригласят тех, у кого болезнь протекала в тяжелой форме или была средней тяжести. Еще одно условие – диспансеризации подлежат люди, которые выздоровели больше двух месяцев назад.

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