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С 1-го сентября в школах КБР станут проводить занятия по профориентации

С 1-го сентября в школах КБР станут проводить занятия по профориентации

03.07.2023 | 15:45
Об этом сообщил глава минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, с 1 сентября в российских школах внедрят единую модель профориентации – профориентационный минимум. В каждой школе выберут один из уровней реализации профминимума: базовый, основной либо продвинутый. В 6–11-х классах каждую неделю в рамках внеурочной деятельности по четвергам станут проводить занятия по профориентации «Россия – мои горизонты». Сергей Кравцов отметил, что в регионы уже направили методические рекомендации, которые предусматривают 7 направлений реализации профориентационного минимума. Также для расширения воспитательной работы в министерстве разработали и направили в регионы информационные материалы «Наши Герои». Они содержат список выдающихся государственных деятелей, деятелей культуры и спорта России, их краткие биографии. Эти материалы педагогам поручено использовать при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий.   https://t.me/vestikbr
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