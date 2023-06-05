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С 1-го сентября работу таксистов ограничат до 12 часов в сутки

С 1-го сентября работу таксистов ограничат до 12 часов в сутки

05.06.2023 | 17:05
Таксистам-физическим лицам запретят работать больше 12 часов в сутки. Постановление правительства России вступит в силу первого сентября. Трудиться можно максимум полсуток, при этом рабочее время водитель может разделить на части по своему усмотрению. Правда, перерыв допускается не позднее чем через пять часов после старта... С предложением ограничить ежедневное время труда таксистов выступил федеральный Минтранс. В министерстве предлагали, что, как только длительность рабочего дня достигнет указанной отметки, водители не будут получать новые заказы от агрегаторов. Напомним, в конце декабря в России вступил в действие закон, регулирующий эту сферу. Согласно ему, таксистом не может быть человек, у которого – непогашенная судимость и свыше трех неоплаченных административных штрафов.   https://t.me/vestikbr
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