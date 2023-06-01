С 1-го июня в России вступают в силу новые законы

Даты некоторых выплат теперь фиксированные. Определил их Социальный фонд. Так, единая детская выплата должна будет поступать на карту третьего числа каждого месяца за предыдущий, деньги из материнского капитала – пятого числа, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет – восьмого.
С июня россияне, придя в МФЦ, могут официально отказаться от сбора и размещения своих биометрических персональных данных. Решение нужно предоставить в письменном виде, и подписать документ следует собственноручно.
Первого числа возобновляют прием заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации. Подать его можно в подразделение МВД России, с помощью специалистов Многофункциональных центров или на сайте госуслуг.
В стране теперь начнут маркировать широкий спектр товаров легкой промышленности. До этого обязательной маркировке подлежали только шубы и обувь. Предполагается, что такая мера поможет в борьбе с контрафактом.
С июня и до конца года жители снова смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. За путевку на отдых в России можно будет вернуть до 20 процентов ее стоимости. Расплачиваться необходимо картой «МИР», зарегистрированной в программе.
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