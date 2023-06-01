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С 1-го июня в России вступают в силу новые законы

С 1-го июня в России вступают в силу новые законы

01.06.2023 | 17:03
Даты некоторых выплат теперь фиксированные. Определил их Социальный фонд. Так, единая детская выплата должна будет поступать на карту третьего числа каждого месяца за предыдущий, деньги из материнского капитала – пятого числа, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет – восьмого. С июня россияне, придя в МФЦ, могут официально отказаться от сбора и размещения своих биометрических персональных данных. Решение нужно предоставить в письменном виде, и подписать документ следует собственноручно. Первого числа возобновляют прием заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации. Подать его можно в подразделение МВД России, с помощью специалистов Многофункциональных центров или на сайте госуслуг. В стране теперь начнут маркировать широкий спектр товаров легкой промышленности. До этого обязательной маркировке подлежали только шубы и обувь. Предполагается, что такая мера поможет в борьбе с контрафактом. С июня и до конца года жители снова смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. За путевку на отдых в России можно будет вернуть до 20 процентов ее стоимости. Расплачиваться необходимо картой «МИР», зарегистрированной в программе.   https://t.me/vestikbr
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