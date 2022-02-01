С 1 февраля в России вступают в силу изменения в законодательстве

С сегодняшнего дня размер материнского капитала на первого ребенка вырос до 524 тысяч 500 рублей. Это одно из законодательных новшеств, которые вступили в силу с 1 февраля. Выплата на второго ребенка увеличится до 693 тысяч ста рублей при условии, что семья не получала ее за первенца. Размер индексации материнского капитала составит почти 8 с половиной процентов. Примерно на столько же повысится и пенсия. Соответствующий закон в конце января подписал президент. Увеличение пройдет задним числом, с 1 января текущего года. В госдуме заверили, что средняя пенсия по стране после повышений в 2022 году составит без малого 19 тысяч рублей. Изменятся и другие выплаты. До 20 тысяч увеличат размер пособия при рождении ребенка. Пособие по уходу за первенцем вырастет до 31 300 рублей. Изменения в законы касаются не только выплат из казны, но и ее пополнения. С сегодняшнего дня облагаются налогом счета граждан в банках. Если ваши доходы со всех вкладов составляют больше 42 тысяч 500 рублей в год, надо платить 13 процентов НДФЛ. Со счетами связан еще один документ, получающий силу с 1 февраля. Он гарантирует должникам сохранение на счетах несгораемого остатка от зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. Для этого нужно подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Данное послабление распространено почти на все категории должников, за исключением алиментщиков.