С 1 февраля поликлиники смогут перейти на электронные медкарты





С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. Правда, потребуется учесть и мнение самих пациентов. По их заявлению историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения.

Амбулаторная карточка давно стала привычным атрибутом всех поликлиник. Но с первого февраля нынешнего года лечебные учреждения смогут изменить устоявшееся положение дел. Это не только медкарты, но также направления на лечение и больничные. Создается единый ресурс, который позволит всю специализированную документацию передавать от одного учреждения к другому в электронном виде.

«Главная задача электронной медицинской карты – это хранение, простота и доступность.Есть возможность просмотра истории визитов пациента по специалистам, можно посмотреть стационарные лечения, которые проходил пациент, можно посмотреть обследования, которые он проходил за этот период», — говорит кардиолог поликлиники №1 Залина Хусейнова.

Это колоссальная экономия времени как врача, так и пациента, говорят медики. Не выходя из кабинета, любой специалист сможет увидеть все данные человека, который обратился за помощью. Правда, требуется учесть и мнение самих пациентов. Если человек захочет оставить историю болезни на бумаге, он должен будет написать заявление. В ином случае поликлиника, если будет технически к этому готова, переведет его на электронный документооборот.

Те результаты анализов, заключения и рекомендации врачей, которые сделаны до первого февраля и существуют на бумаге, отсканируют и внесут в электронную базу. А в перспективе врачебные сведения, собранные с помощью компьютерных систем, станут доступны самим пациентам – на портале госуслуг.

Федеральный проект по созданию единого цифрового контура в сфере здравоохранения в Кабардино-Балкарии реализуют с 19-го года. Именно в его рамках по республике внедрили, а теперь и развивают региональную медицинскую информационную систему. До 2024-го она должна заработать в полном объеме.