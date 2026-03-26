С 1 апреля в России начинается запись первоклассников в школу. Об этом сообщили в Минпросвещения страны. По данным ведомства, в новом учебном году за парты впервые сядут более полутора миллионов малышей.
Документы можно подать лично или направить почтой с уведомлением о вручении. Предложен и более простой вариант: запись ребенка в школу на Госуслугах или на интегрированном с ними соответствующем региональном портале. Причем уже сейчас, не дожидаясь 1 апреля, на сервисе позволено заполнить черновик заявления, чтобы в день старта приемной кампании открыть его и просто нажать кнопку «отправить». На зачисление дается два этапа. Первый – с 1 апреля по 30 июня. В этот период принимают документы от семей, которые живут в домах, закрепленных за школой.
Причем, один дом может относиться как к одной школе, так и к нескольким. Также есть категории несовершеннолетних, которые имеют внеочередное или приоритетное право на зачисление. Это, в том числе дети военнослужащих, сотрудников Росгвардии, участников добровольческих формирований, в том числе погибших на СВО, братья и сестры тех, кто уже учится в данной школе.
Вторая волна стартует 6 июля и продлится по 5 сентября. В эти сроки документы разрешено подавать в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале Госуслуг и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.
https://t.me/vestikbr