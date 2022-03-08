С 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет

С 1-го апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми от восьми до 16-ти лет. Об этом объявил Президент страны Владимир Путин. Государственную поддержку окажут семьям с низким доходом. Получать деньги они начнут в мае. В России сейчас действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Также помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей от восьми до 16 лет. В прошлом году все семьи получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сегодня Минтруд уточнил, что размер новых пособий составит примерно от 6-ти до 12-ти тысяч рублей. Это 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе, - всё зависит от уровня доходом семьи.