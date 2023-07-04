Рузанна Чеченова представит КБР на всероссийском конкурсе «Воспитатель года»

В подготовительной группе 37-го нальчикского детсада последние занятие. Будущие первоклассники закрепляют полученные здесь знания и уже готовятся к школе. А помогает им в этом воспитатель Рузанна Чеченова.
Рузанна Чеченова трудится здесь четыре года. Пришла работать сразу после окончания педколледжа. Рассказывает, что профессию выбрала по зову сердца. И считает, что воспитатель в первую очередь должен слушать и слышать детей, а еще - наблюдать за ними и даже учиться у них.
Для системы образования Нальчика победа Рузанны Чеченовой в региональном этапе конкурса «Воспитатель года» стала долгожданным событием. В мэрии говорят, что сейчас в профессию приходит все больше молодых людей, и это хорошая тенденция.
К конкурсу Рузанна Чеченова долго готовилась. На звание лучшего претендовали 13 воспитателей со всей республики. И свою победу на этом этапе нальчанка связывает с колоссальной поддержкой близких... Всероссийский конкурс «Воспитатель года» в этот раз пройдет в сентябре в Волгограде. Коллеги уверены, что молодой специалист достойно представит там свою республику.
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