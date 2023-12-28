Рустам Калибатов провел пресс-конференцию по итогам года

23-й был плодотворным. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», начали капитально ремонтировать 12 медицинских организаций и строить две – фельдшерско-акушерские пункты в Кенже и Октябрьском. Приобретены новые машины – как для Службы скорой помощи, так и для районных больниц. 26 медиков получили господдержку по программе «Земский доктор».
Для медучреждений приобрели новую аппаратуру: УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерный томограф, рентген-технику. Младенческая смертность в республике снизилась на 28 процентов и достигла исторического минимума... Строительство нового здания первой поликлиники Нальчика и дополнительного корпуса РКБ – задачи на 2024-й, сказал Рустам Калибатов.
