Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Рустам Калибатов провел пресс-конференцию по итогам года

Рустам Калибатов провел пресс-конференцию по итогам года

28.12.2023 | 15:55
23-й был плодотворным. Благодаря  нацпроекту «Здравоохранение», начали капитально ремонтировать 12 медицинских организаций и строить две – фельдшерско-акушерские пункты в Кенже и Октябрьском. Приобретены новые машины – как для Службы скорой помощи, так и для районных больниц. 26 медиков получили господдержку по программе «Земский доктор». Для медучреждений приобрели новую аппаратуру: УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерный томограф, рентген-технику. Младенческая смертность в республике снизилась на 28 процентов и достигла исторического минимума... Строительство нового здания первой поликлиники Нальчика и дополнительного корпуса РКБ – задачи на 2024-й, сказал Рустам Калибатов.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных