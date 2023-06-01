Рустам Калибатов поздравил пациентов санатория «Звездочка» с Днем защиты детей

Отдыхающие организовали выставку рисунков. Свои работы они показали гостям, сотрудникам лечебного учреждения и родителям. Напомим, что «Звездочка» - один из старейших санаториев республики. Это единственное в регионе медучреждение, где лечат легочные болезни у детей, в том числе туберкулез.
Санаторий приближается к своему 90-летию: юбилей – через два года. Одновременно здесь могут отдыхать и поправлять здоровье до ста маленьких пациентов. Не так давно в «Звездочке» реконструировали коммунальные сети, а также благоустроили территорию.
В честь праздника аниматоры подготовили для отдыхающих в санатории насыщенную развлекательную программу.
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