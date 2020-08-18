Русскому географическому обществу сегодня – 175!





Это старейшая общественная организация страны, которая действует и в наши дни. А Кабардино-Балкарскому отделению РГО – 10 лет. При отделении открыли клуб «Альтаир». Он объединяет молодых людей, которые изучают родной край. В честь юбилея Русского географического общества они подготовили в Безенгийском ущелье спортивно-познавательную программу. В том числе команда поднялась к леднику.

Сегодня с утра альтаировцы провели состязания по скалолазанию, а вечером состоится викторина. В честь юбилея РГО в стране учредили новый профессиональный праздник – День географа. Его будут отмечать каждый год 18-го августа.