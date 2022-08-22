Русланом Цримов представил перформанс по книге "Нарты"

Песни, придания и этнические рисунки, освещенные первыми лучами солнца. Более двухсот жителей и гостей республики в минувшее воскресенье встретили рассвет вместе с художником Русланом Цримовым. Мастер представил перформанс по книге "Нарты". Действо началось еще затемно. Лампы, тюки с сеном, маленькая импровизированная сцена… Кто-то приехал на поле утром, кто-то провел здесь ночь в ожидании представления. Художник Руслан Цримов читал зрителям отрывок из сказаний о воине Сосруко под звуки виолончели. Место для перформанса выбрали не случайно. С первыми лучами солнца зрителям под старинные песни открылся вид на выставку картин мастера. Все они украшают страницы книги "Нарты". Художник наотрез отказывается называть картины иллюстрациями. Они живут своей жизнью параллельно с повествованием.