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Русланом Цримов представил перформанс по книге "Нарты"

Русланом Цримов представил перформанс по книге "Нарты"

22.08.2022 | 09:42
Песни, придания и этнические рисунки, освещенные первыми лучами солнца. Более двухсот жителей и гостей республики в минувшее воскресенье встретили рассвет вместе с художником Русланом Цримовым. Мастер представил перформанс по книге "Нарты". Действо началось еще затемно. Лампы, тюки с сеном, маленькая импровизированная сцена… Кто-то приехал на поле утром, кто-то провел здесь ночь в ожидании представления. Художник Руслан Цримов читал зрителям отрывок из сказаний о воине Сосруко под звуки виолончели. Место для перформанса выбрали не случайно. С первыми лучами солнца зрителям под старинные песни открылся вид на выставку картин мастера. Все они украшают страницы книги "Нарты". Художник наотрез отказывается называть картины иллюстрациями. Они живут своей жизнью параллельно с повествованием.  
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