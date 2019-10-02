Руководитель региона Казбек Коков провел в Доме правительства заседание Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам — 2019.10.02





Обсуждался ход реализации региональных составляющих нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». В их задачи, в том числе, входит финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин путем создания условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет, формирование системы мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, забота о лицах старшего поколения, развитие в республике системы первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, обеспечение медицинских организаций КБР квалифицированными кадрами. Подводя итоги реализации программных мероприятий за третий квартал, Казбек Коков обратил внимание профильных министров на необходимость эффективного использования выделенных средств.