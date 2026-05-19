Розничная торговля в КБР выросла почти на 5 процентов

За первые три месяца 26-го года оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии вырос почти на 5 процентов. Об этом рассказали в министерстве экономического развития. В денежном выражении выручка от продажи товаров и услуг населению составила без малого 86 млрд рублей. Это на 4,8% больше показателя аналогичного периода 2025-го. Свыше половины оборота розничной торговли пришлось на организации и индивидуальных предпринимателей вне рынков. Почти 44 процента – на розничные рынки и ярмарки. Доли пищевых и непродовольственных продуктов в товарной структуре оказались равными. При этом продажи продовольствия выросли незначительно – на процент, а вот непродовольственных товаров – почти на 8.