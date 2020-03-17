«Росткам таланта – нашу заботу»





Под таким названием социальный проект получил президентский грант на реализацию в размере полумиллиона рублей. Разработали проект в нальчикском Совете женщин. Средства направят на поддержку одаренных детей из малообеспеченных, многодетных или неполных семей, у которых есть вокальные способности. Предполагается прослушать сто детей в возрасте от девяти до 16 лет. В экспертную комиссию войдут народная артистка России Наталия Гасташева и заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Ирина Даурова. Они определят лучших – тех, с кем на протяжении нескольких месяцев проведут индивидуальные занятия вокалом. Отборочный этап конкурса «Росткам таланта – нашу заботу» начнется в конце марта.