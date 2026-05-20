Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила должны заработать в сентябре 2026 года. Стандарты направлены на формирование единых подходов к управлению рисками при организации движения несовершеннолетних, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса. ГОСТ направлен на то, чтобы в стране проводилась системная работа по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, влияющих на безопасность перевозки. В Росстандарте подчеркнули, анализировать будут все этапы, включая подготовку рейсов, посадку пассажиров и движение по маршрутам. Кроме этого, необходимо регулярно следить за потенциально опасными инцидентами и событиями.