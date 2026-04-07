Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия

Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, в том числе на булочки, плюшки, сдобу и лепешки. Новые нормы вступят в силу с первого сентября. Они заменят те, что были приняты почти 40 лет назад и не отвечали современным требованиям.
ГОСТ распространяется на изделия из муки высшего или первого сорта с содержанием сахара и масложировых продуктов в объеме 14 процентов и более. В документе прописаны четкие требования к внешнему виду, форме, цвету, вкусу и запаху продукции. Также установлены и сроки их выдержки на предприятии после выпечки. Для тех, чья масса менее 200-х граммов – не более 6-ти часов. Те, что потяжелее – до 10-ти часов.
Также регулируются сроки годности: упакованную сдобу можно будет хранить до трех суток, неупакованную – всего 24 часа. ГОСТ содержит рецептуры и технологию приготовления теста и варианты замены сырья. Например, вместо белого сахара можно использовать жидкий, а вместо прессованных дрожжей – сушеные.
Новый стандарт носит добровольный характер. Производители могут применять его по желанию. Но для тех, кто хочет, чтобы их производство соответствовало единому качеству по всей стране, документ станет надежным ориентиром.
