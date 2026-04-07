Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия

07.04.2026 | 15:00
Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, в том числе на булочки, плюшки, сдобу и лепешки. Новые нормы вступят в силу с первого сентября. Они заменят те, что были приняты почти 40 лет назад и не отвечали современным требованиям. ГОСТ распространяется на изделия из муки высшего или первого сорта с содержанием сахара и масложировых продуктов в объеме 14 процентов и более. В документе прописаны четкие требования к внешнему виду, форме, цвету, вкусу и запаху продукции. Также установлены и сроки их выдержки на предприятии после выпечки. Для тех, чья масса менее 200-х граммов – не более 6-ти часов. Те, что потяжелее – до 10-ти часов. Также регулируются сроки годности: упакованную сдобу можно будет хранить до трех суток, неупакованную – всего 24 часа. ГОСТ содержит рецептуры и технологию приготовления теста и варианты замены сырья. Например, вместо белого сахара можно использовать жидкий, а вместо прессованных дрожжей – сушеные. Новый стандарт носит добровольный характер. Производители могут применять его по желанию. Но для тех, кто хочет, чтобы их производство соответствовало единому качеству по всей стране, документ станет надежным ориентиром.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных