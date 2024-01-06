Россияне оценивают пользу от нацпроектов

06.01.2024 | 21:26
Реализацию национальных проектов в ближайшие пять лет нужно продолжать, считают жители нашей страны. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Участники отметили, что, по их мнению, наибольшую пользу принесли нацпроекты «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда». Среди плюсов граждане чаще всего называли развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности на трассах, а также изменения в системе здравоохранения: улучшение доступности медицинской помощи и качества обслуживания, проведение диспансеризации, новое оборудование в больницах... В пятерку самых узнаваемых вошли «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» и опять же – «Безопасные качественные дороги» и «Здравоохранение». О них знают больше 70 процентов опрошенных... В целом свыше 60 процентов россиян информированы о различных направлениях национальных проектов. Опросы последних трех лет показывают, что все больше и больше граждан знают об инициативах государства по ускорению развития отраслей экономики и социальной сферы.   https://t.me/vestikbr
