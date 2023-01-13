Россияне могут оформить электронный полис ОМС на портале госуслуг

Россияне могут оформить электронный полис обязательного медицинского страхования на портале госуслуг, причем и на себя, и на ребенка. Больше не нужно будет носить с собой бумажный документ или пластиковую карту, сообщили в министерстве цифрового развития страны.
Электронный полис ОМС можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные поступят автоматически из личного кабинета. Чтобы получить его, нужна только подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.
Если номер уже присвоен, цифровая версия загрузится автоматически. Если полиса пока нет, то можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня.
К тому же при необходимости человек вправе поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить или возобновить действие документа. Чтобы оформить полис на детей, потребуются только данные свидетельства о рождении.
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