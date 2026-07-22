Россиян начнут уведомлять о кредитных договорах

С октября 27-го года россияне будут получать оповещения о подписанных кредитных договорах. Такой закон приняла Госдума сразу во втором и третьем чтении.
По новым правилам, банки и микрофинансовые организации обязали информировать заемщиков о фактах подписания, процентных ставках, суммах кредита, лимите и сроках возврата. Данные станут направлять в квалифицированные бюро кредитных историй, а оттуда данные будут идти в личный кабинет гражданина на «Госуслугах». Нормативный документ также определяет порядок оповещения заемщика – уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора.
Кроме того, если сумма или лимит кредитования превышают 50 тысяч рублей, в уведомление также включат информацию о праве отказаться от получения займа и контакты, по которым можно связаться и отменить операцию. Отмечу, что для заемщиков эта услуга бесплатная.
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