Издания Mirror и Еxpress сообщили, что якобы Россия попросила помощи у Северной Кореи в связи со спецоперацией на Украине. Однако Ким Чен Ын отказал, назвав Россию «слишком сумасшедшей», сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле никаких подтверждений этой информации нет. Более того, новости с сайтов таблоидов уже удалены. Видимо, издания решили, что эта новость «слишком сумасшедшая» для них. Это не первый подобный фейк. Уже опровергали информацию о том, что Москва, якобы, запросила помощи у Китая. Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что «китайская сторона никогда не слышала о подобных обращениях.