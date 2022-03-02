Россия не объявляла всеобщую мобилизацию

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что для продолжения наступления России придется объявлять всеобщую мобилизацию. Такую информацию распространяют телеграм-каналы, сообщает Телеграм-канал война с фейками. Никакой всеобщей мобилизации в России не объявлялось, такой информации нет ни в одном официальном источнике, в том числе — на сайте Минобороны РФ. Задачи на Украине выполняют хорошо подготовленные контрактники, а не срочники. Все публикации о военнослужащих по призыву, которые сейчас якобы принимают участие в боевых действиях, — фейки.