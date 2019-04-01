Российский вице-премьер Виталий Мутко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению столетия образования Кабардино-Балкарской республики. — 2019.04.09

Заместителем председателя оргкомитета назначен временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Напомню, что указ «О праздновании столетия образования Кабардино-Балкарии республики» осенью прошлого года подписал президент России Владимир Путин. Основные торжества по случаю векового юбилея пройдут в сентябре 2022-го. В программе – Дни культуры КБР в Москве, всероссийские научные конференции, туристические фестивали и молодежные форумы. Ожидается, что будут запущены добровольческие проекты, пройдут концерты и спортивные соревнования. Помимо этого, запланированы выставки изобразительного искусства в Государственном музее Востока и Центральном доме художника.