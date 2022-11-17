Российские университеты опубликовали новые правила приема на 23-24 учебный год

Новшества в вузовской приемной кампании 23-го года… Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила набора студентов, и в них есть существенные отличия от прошлогодних.
Прежде всего сократилось до пяти максимальное число направлений, на которые можно подать документы. До этого абитуриент мог направить до 10-ти заявлений.
К тому же теперь при желании разрешено одновременно написать два запроса – на бюджетное и на платное отделения. Причем если выбрано несколько специальностей, то нужно сразу расставить приоритеты: на них будет ориентироваться приемная комиссия.
Также решением Минобрнауки в вузах страны установили единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения. Раньше каждый университет делал это самостоятельно, и кампания порой затягивались до глубокой осени. Теперь есть ограничивающая дата – 29 августа – для дополнительного приема.
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