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Российские университеты опубликовали новые правила приема на 23-24 учебный год

Российские университеты опубликовали новые правила приема на 23-24 учебный год

17.11.2022 | 16:18
Новшества в вузовской приемной кампании 23-го года… Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила набора студентов, и в них есть существенные отличия от прошлогодних. Прежде всего сократилось до пяти максимальное число направлений, на которые можно подать документы. До этого абитуриент мог направить до 10-ти заявлений. К тому же теперь при желании разрешено одновременно написать два запроса – на бюджетное и на платное отделения. Причем если выбрано несколько специальностей, то нужно сразу расставить приоритеты: на них будет ориентироваться приемная комиссия. Также решением Минобрнауки в вузах страны установили единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения. Раньше каждый университет делал это самостоятельно, и кампания порой затягивались до глубокой осени. Теперь есть ограничивающая дата – 29 августа – для дополнительного приема.   https://t.me/vestikbr
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