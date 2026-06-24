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Российские компании получат субсидии за трудоустройство граждан льготных категорий

Российские компании получат субсидии за трудоустройство граждан льготных категорий

24.06.2026 | 12:50
Российские компании получат субсидии за трудоустройство граждан льготных категорий. На оснащение рабочих мест государство выделит по 200 тысяч рублей. Программа действует с 2025-го, а сейчас получила масштабное продолжение в рамках нового нацпроекта «Кадры». В первую очередь госпомощь распространяется на ветеранов боевых действий и людей с инвалидностью – выплаты работодателям выросли пропорционально новому МРОТ. В отдельных регионах субсидию также выплачивают компаниям, которые трудоустраивают многодетных родителей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Главное условие для ее получения – заключить официальный договор минимум на девять месяцев и полностью сохранить за сотрудником рабочее место на этот срок.   https://t.me/vestikbr
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