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Российская Академия художеств выбрала лучших художников Кабардино-Балкарии

Российская Академия художеств выбрала лучших художников Кабардино-Балкарии

04.10.2022 | 18:07
“Человек. Природа. Космос”… Выставка под таким названием открылась в Национальном музее в Нальчике. Приурочили её к 100-летию образования Кабардино-Балкарии. Зрителям представили больше полусотни картин и скульптур. Авторы – победители конкурса Российской Академии художеств, который состоялся летом. Яркие цвета и непредсказуемые контрасты... В своих произведениях Владимир Марченко обращается к символам, и это позволяет ему говорить о вечном. В проект “Человек. Природа. Космос” предложил девять картин, из них отобрали три. Выставка в Национальном музее – результат конкурсного отбора. Творческое состязание среди местных мастеров минувшим летом провели Российская Академия художеств и республиканский Союз художников. В состязании участвовали больше 20-ти представителей сферы искусства. В итоге победителями признали восьмерых. Среди них – и Светлана Мамонова. В экспозиции “Человек. Природа. Космос” представлены также произведения Имары Аккизовой, Мурата Анаева, Эдуарда и Руслана Мазлоевых, Алима Пашт-Хана, Тахира Черкесова. Все они – абсолютно разные художники с собственным оригинальным взглядом на творчество. В Нальчике планируют провести мастер-классы академиков Мухадина Кишева и Руслана Цримова, а также круглые столы и другие встречи. Выставка в Национальном музее будет работать до 11 октября. А уже в следующем году работы участников представят в Москве в Российской Академии художеств.   https://t.me/vestikbr
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