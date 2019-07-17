Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в итальянской Падуе. — 2019.07.17

Двадцати_шести-летняя спортсменка показала результат метр 94. «Серебро» у украинки Ирины Геращенко, третье место заняла британка Морган Лейк. На данный момент Ласицкене — обладательница второго результата по продолжительности победной серии в истории прыжков в высоту: она 45 раз подряд становилась лучшей в соревнованиях. Следующим стартом для нашей землячки станет чемпионат России, который начнется 24-го июля в Чебоксарах.