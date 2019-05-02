Россияне старше сорока получат дополнительный день отпуска — 2019.05.16





Предназначается он для ежегодного прохождения диспансеризации. Минтруд сейчас прорабатывает вопрос внесения изменений в законодательство, сообщают сегодня российские информагентства.

До сих пор работающие граждане от 40 лет имели право раз в три года взять один оплачиваемый день для профилактического осмотра. Для предпенсионеров — два дня ежегодно. Но с 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации. По этому документу медицинское обследование после 39-ти рекомендуется проходить каждый год. В связи с этим и обсуждается возможность внесения поправок в Трудовой кодекс.